Rockstars moderbolag Take-Two har tagit patent på en teknik som kan få datorstyrda karaktärer att navigera trovärdigt och mindre kantigt. Om tekniken faller väl ut kan det betyda smartare NPC:er i spel som Grand Theft Auto 6 och Red Dead Redemption 3 (om de blir av).

Patentet erhölls redan i oktober förra året och benämns "System and methos for virtual navigation in a gaming enviroment". Det innebär att datorstyrda karaktärer kan navigera mer självständigt och individuellt, så att du slipper se inlevelsedräpande scener där tio bilar färdas framåt längs samma rutt i samma hastighet, tills samtliga blir stående för att något kommer i vägen. Med den nya tekniken ska de kunna hitta alternativa vägar, och ta sig fram på sätt som mer påminner om hur vi människor beter oss, rapporterar VG247.com. Tekniken kan användas till såväl bilister som fotgängare, piloter och annat.

GTA 6 har inget releasedatum, främst eftersom Rockstar inte tillkännagett det än. Men det lär komma, och du lär inte kunna missa när täckelsen rycks. Men först ska GTA V släppas till Playstation 5 och Xbox Series, vilket väntas ske andra halvåret 2021.