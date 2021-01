För ett litet tag sedan varumärkesskyddade Square Enix Ever Crisis och The First Soldier Japan. Det kunde man tolka som en logisk fortsättning på den bokstavsordning som FFVII-produkterna Advent Children, Before Crisis och Crisis Core inledde för så många år sedan.

Nu får vi samma registrering av Ever Crisis i Europa och Kanada.

Det pekar kanske på att en världsomspännande utannonsering är på ingång. Ryktet har gått om att Square Enix ska avslöja en PS5-version av Final Fantasy VII-remaken i februari, så vem vet...?

Ever Crisis ger förstås många rys av välbehag då titeln inte alls är olik Crisis Core, PSP-spelet känt som kanske det enda bra som kom ur alla spinoffs på Final Fantasy VII. Det var en prequel som berättade historien om Zack Fair, med inslag av flera kända FFVII-profiler. Då spelet sålt i över tre miljoner exemplar borde det bädda för någon form av remake – eller en uppföljare?