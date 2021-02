Igår kunde vi dela med oss av de första detaljerna kring Total War: Warhammer 3, finalen på Creative Assemblys strategisamarbete med anrika Games Workshop. Självklart introduceras nya arméer och områden, däribland de väderbitna Kislev, och i en video förklarar designers från Games Workshop hur de tagit fram en "bibel" för hur dessa skulle se ut och te sig i spelet.

I videon hör du Andy Hoare and Mark Bedford som till vardags annars är upptagna med att designa Warhammer: The Old World, en återgång till den gamla världen för bordsspelet.