Final Fantasy XIV går som tåget, och efter att förra året ha trimmat ner spelets inledning och sedan utökat hur mycket av spelet man kan köra igenom helt gratis är det nu dags för nästa expansion. Den går under namnet Endwalker och visades upp under den livestream som Square-Enix anordnade under natten.

Denna expansion kommer att släppas med en komplett handling och distinkt slut, till skillnad från tidigare expansioner, vars handlingar avslutats i efterföljande patchar. Med det inte sagt att storyn tar slut i och med Endwalker, för i version 6.1 kommer en helt ny berättelse att ta vid.

Utöver att föra storyn vidare kommer expansionen att lägga till två nya jobb, varav ett är healer-klassen "sage" (videodemonstration här). Den andra har vi ännu inte fått se, men det sägs röra sig om närstrid/DPS-klass. Utöver det så höjs nivåtaket till 90 och ett flertal nya platser kommer att läggas till, som staden Radz-at-Han och området Garlemald.

Är du en Playstation 5-ägare kan du även se fram emot att börja betatesta spelet den 13 april, och så här kommer det att se ut på konsolen.