Förutom de tre planerade betal-dlc som kommer till Assassin’s Creed Valhalla, släpper Ubisoft också regelbunda uppdateringar med gratismaterial och olika event. Nu senast hade vi ju en Yule-fest i bosättningen, som en del av säsong 1.

Som utlovat i spelets framtidsplan får vi ytterligare innehåll redan nu – idag 13:00 släpps River raids till alla plattformar, ett “nytt spelläge” med “tre nya kartor” som ska bjuda på massvis av föremål att plundra. För att ta sig an dessa utmaningar på bästa sätt bör man även bygga den nya jomsviking-salen för att kunna rekrytera fler jomsvikingar. Dessutom får vi leka med fler skills och färdigheter som har lagts till den digra listan.

Utöver innehållet kommer uppdateringen också med de sedvanliga bugg-fixarna och balansering. Ni kan läsa hela listan på förbättringar här.

Av de tre story-tilläggen som alltså kommer att kosta pengar, släpps det första nu under våren – Wrath of the Druids. I sommar får vi förhoppningsvis bränna borgar i dlc:t The Siege of Paris.