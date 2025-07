Ninja Gaiden: Ragebound släpps nästa vecka.

Ny torsdag, nya spel att tippa på. Japp, tipp-torsdag har blivit en grej. Den här veckan ska du tippa kritikernas snittbetyg på Tales of the Shire, som ser orimligt mysigt ut. Men. Det har också försenats några gånger. Kanske värt att ta med det i beräkningen? Det andra spelet den här veckan är retrodoftande Ninja Gaiden: Ragebound, från Blasphemous-teamet. De har visat vad de kan.

Se till att lämna dina skarpaste FZ High Score-gissningar innan klockan midnatt.

Du kan vinna tisha!

Ett antal spel har redan spikats under sommarsäsongen, men det återstår fler i augusti – så som Mafia: The Old Country, Dying Light: The Beast Gears of War-remaster och Metal Gear Solid 3-remake. Det kan bli en kul spelmånad. Vinnaren av FZ High Score-säsongen får en cool tisha – och prispotten kan mycket väl fyllas på.

