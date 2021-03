Det börjar dra ihop sig för release av It Takes Two, Josef Fares coop-fokuserade spel om det gifta paret Cody och May. I ett försök att laga deras relation råkar deras dotter förvandla dem till två leksaker som ganska så omgående inser att livet som 15 cm stora dockor inte är särskilt lätt.

Samarbete i coop, antingen i splitscreen eller över nätet, ligger i fokus men i den senaste trailern får också veta lite mer om huvudpersonerna. Missa heller inte vår färska förhandstitt av spelet där du får se mer gameplay och höra mer om utvecklingen från Fares själv.

Spelet släpps den 26 på Xbox, Playstation och PC.