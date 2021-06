Efter E3 var Zelda-spelet på allas läppar uppföljaren till Breath of the Wild, som fick gameplay-trailer, en släppram (2022) och en önskan från Calle om att skippa vapenslitaget den här gången.

Sommarens The Legend of Zelda är dock ett nygammalt sådant i form av The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, en piffad och slipad Switch-version av den tio år gamla Wii-klassikern. 16 juli stundar releasen och dagens trailer ger oss en bild av vad vi kan vänta oss av det stora äventyret.

I grunden är det samma spel som då, men det grafiska har fått sig ett rejält lyft som hoppeligen får den Claude Monet-influerade estetiken att skina lite extra. Många välkomnar förmodligen också ett extra kontrollschema. Originalversionen krävde Wii Remote Plus + Nunchuck, vilket här motsvaras av Joy-con-kontrollerna. I HD-versionen finns emellertid ett mer traditionellt "viftfritt" läge, då spelet ju behöver fungera i bärbart läge, på Switch Lite och med Pro-kontrollen.