Tidigare i somras gick ryktet: Tom Clancy-spelen Splinter Cell, Rainbow Six och The Division skulle stråla samman i fps:et "Battlecat". Ikväll avslöjades spelet, som vi kommer att känna under titeln Tom Clancy's Xdefiant. (Eventuellt. Ubisoft har ju döpt om ett par spel på sistone.)

Xdefiant blir free-to-play och lag om sex med fraktionsbaserade förmågor gör upp med varandra på pc, Playstation, Xbox, Stadia och Luna. För att få känna på spelet så tidigt som möjligt kan man regga sig på sajten. 5 augusti inleds en testomgång, men då får vi européer inte vara med.

Tom Clancy har under 21 års tid varit en stor del av Ubisofts spel-dna, och inte ens författarens bortgång har ändrat på den saken. Fraktionerna i spelet influeras av Tom Clancy-spelen, men Ubisoft San Francisco tankar även inspiration "bortom dem", skriver man i pressmeddelandet.

Inledningsgängen är dock Wolves (Ghost Recon), Echelons (Splinter Cell) samt Outcast och Cleaners (The Division). Något releasedatum är ännu inte satt, och med tanke på att Ubi-förseningarna varit extra kännbara på senare år kanske detta var en bra idé.