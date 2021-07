21 juli släpptes Pokémon Go-lika The Witcher: Monster Slayer och enligt statistisk från Sensor Tower (via Gamesindustry) var den första veckan riktigt lyckad. En miljon nedladdningar har det blivit och landet som laddat ner mest är Polen, vilket som bekant är The Witchers – eller "Wiedźmins" – hemland. Över 500 000 dollar (omkring 4,3 miljoner kronor) ska ha spenderats.

Vi får se om Monster Slayer är en sprinter eller en maratonlöpare. Harry Potter: Wizards Unite har exempelvis inte varit i närheten av Pokémon Go-siffrorna. Å andra sidan: det är ett mål som närmast är omöjligt att uppnå. En bra start har det i alla fall blivit för Monster Slayer.