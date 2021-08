Nu är det dags för Eivors andra story-dlc - Siege of Paris. Äventyret tar med vår protagonist till just Paris, där vi möter ett krigshärjat land och måste bland annat kämpa mot Karl den Tjockes trupper.

Dlc:et ska vara lite tätare än tidigare, men många infiltrationsuppdrag och rikligt med lönnmord i gammal klassisk stil. samtidigt ska vi få utforska den frankiska landsbygden med floden Seine som självklart utflyktsmål.

Vi visste tidigt att Valhalla skulle få två story-dlc: Wrath of the Druids och Siege of Paris. Senare meddelades dock att något mer kommer att hända under 2022, efter det att spelets ”Discovery tour” släpps senare i höst. Får vi se Eivor gå på ting i gamla Uppsala? Man kan bara gissa.

Lirar du fortfarande eller tänker du hoppa på nu igen? Diskutera i vår stora Valhalla-tråd!