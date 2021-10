“Inget Metroid Prime 4-plåster, utan en triumf som står på egna ben”, tyckte FZ:s recensent Fredrik Bamseponny Eriksson om Metroid Dread, när han testade spelet i i början av oktober. Om du inte övertygades då, kan du nu spela först, och kanske köpa sen. Vi har ett demo.

Nintendo meddelar nämligen att de precis släppt testversionen på Switchens Eshop, och de säger att det är för att ge er en liten Halloween-present.

Time to amp up the dread for an early Halloween treat.



A demo for the critically acclaimed #MetroidDread releases now! Now everyone can try Samus’ latest adventure by downloading the demo on #NintendoSwitch #eShop!https://t.co/vzDIkbxo5z pic.twitter.com/vhRWhpDcRk