Åttonde delen i The Settlers avslöjades redan sommaren 2018, men sedan dess har nyheterna mestadels kretsat kring förseningar. Sommaren 2020 rapporterade vi senast om en sådan, då Ubisoft Blue Byte försenade strategispelet på obestämd tid. Nu har snart hela 2021 passerat.

Snart är åtminstone väntan på nyheter över, för Ubisoft avslöjar via Twitter att vi någon gång i januari får "nyheter". Stora nyheter? Positiva? Tweeten låter i alla fall entusiastisk så det förslår.

The Settlers är tillbaka!

Ubisoft har annars en del spel i pipen som dragit ut fasligt länge på tiden. Förutom The Settlers hittar vi Prince of Persia: The Sands of Time-remaken och Beyond Good and Evil 2. Sedan ska vi såklart inte glömma stackars Skull & Bones, vars utvecklarhelvete tycks vara i en klass för sig.