Stora AAA-spel i all ära, men indieutvecklarna har verkligen visat att det fortfarande finns plats för mer nischade titlar. Så även på Switch, och Nintendo har faktiskt precis släppt en video där de går igenom vilka indiespel som har sålt allra bäst på konsolen under det gångna året.

Och det är en brokig skara. Vi har till exempel NES-osande Cyber Shadow, som känns lite som en hommage till Ninja Gaiden. I en besläktad kategori hittar vi Axiom Verge 2, som istället är något av en hyllning till den gamla skolans Metroid. Vill man istället ta det lugnt och simulera en av livets roligaste sysslor – att packa upp flyttlådor – kan man lira Unpacking och i lugnt gemak placera ut sina virtuella ägodelar.

Därefter kommer spel som hyllade Road 96, den iskalla uppföljaren Subnautica: Below Zero och även en "visual novel" i form av Doki Doki Literature Club. Den kompletta listan är som följer: