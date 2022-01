Mortal Online från Malmöstudion Star Vault, har rullat i mer än elva år. Men nu är det dags för nästa steg, och med släppet av uppföljaren - Mortal Online 2.

Spelet som legat i early access under en tid, rullar på Unreal engine 4, och beskrivs ofta som ett ganska oförlåtande sandlåde-spel, där PvP ligger i centrum )även om PvE också är ett inslag. Kännare säger att craftingen är bland den mest avancerade som finns, och förstapersonsstriderna liknar mer de i Kingdom Come: Deliverance än traditionella mmo-fighter i säg world of Warcraft.

Kolla in en gameplay-trailer ovan. Spelet släpps alltså idag, 25 januari. Plattformen är PC.