1 februari är det dags att återvända till Arcadia Bay i Life is Strange: Remastered Collection, som ger oss både Life is Strange och prequel-spelet Before the Storm, i ett remastrar spelpaket. Deck Nine har bland annat filat på karaktärsmodellerna, motion capture, hårfysik, "uppdaterade tårar" och annat grafiskt lullull. 1 februari markerar releasedatumet för Playstation-, Xbox-, pc- och Stadia-versionerna. Och Switch...? Jo, dit kommer samlingen också, men försenades i sista stund.

Dagens gameplay-debut zoomar in på Life is Strange-inledningen. Visst känns det som igår...?

Life is Strange: True Colors släpptes i fjol och utvecklades, precis som dessa remasters, av Deck Nine. FZ-betyget blev en trea och det var det lilla snarare än det stora som fångade undertecknad.