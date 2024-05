Det kommande Prince of Persia-spelet The Rogue Prince of Persia har blivit försenat. Utvecklarna Evil Empire berättar nämligen att de försenar spelet för att vi spelare ska få mer tid att spela Hades 2.

Det nya PoP-spel är gjort av Evil Empire, som kanske är mer kända för det fantastiska metroidvaniaspelet Dead Cells. Tanken var att spelet skulle gå ut i early access den 14: maj men nu blir lanseringen försenat en månad extra. Så se till att njuta av det fantastiska Hades 2 så länge!