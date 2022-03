Just nu samlar Epic via Fortnite in pengar till humanitär hjälp i Ukraina. Mellan 20 mars och 3 april kommer alla köp med “riktiga pengar” (till skillnad från köp med v-bucks i spelet) att gå direkt till organisationer som Unicef och Unhcr. Det handlar alltså om köp av V-Buck packs, Fortnite Crew, gåvo-Battle Pass och kosmetiska paket. Och trycket är stort.

Nu meddelar företaget att spelarna på bara tre dagar har handlat för över 50 miljoner dollar (runt 470 miljoner kronor), och den summan går alltså direkt in i hjälpinsatserna.

VG247 gjorde en rolig jämförelse mellan Epics drive och vad länder har bidragit med, och då till ren humanitär hjälp. Givetvis kan jämförelsen halta, det finns många andra vägar att bidra, men det sätter ändå Fortnite-kidsens (och deras föräldrars) köp- och hjälplusta i en god dager. (FZ har lagt till de svenska siffrorna. Alla siffror är ackumulerade från 2014, då ryskstödda miliser började en utbrytarprocess i östra Ukraina. De totala kan summorna har eventuellt inte betalats ut i fullo ännu. Och diskrepanser kan såklart förekomma.)