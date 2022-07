Ska man plagiera kan man lika gärna göra det ordentligt. Å andra sidan ska vi ha i åtanke att Stumble Guys släpptes i sin första form bara månader efter Fall Guys. Den globala lanseringen till mobila format skedde i januari 2021 men det är först på sistone spelarantalet har exploderat.

Klonen anfaller, och gör det sedan ett bra tag tillbaka även på pc.

Enligt data (tack, Mobilegamer) ska Kitka Games ha tjänat åtminstone 21,5 miljoner dollar på free-to-play-titeln och spelet ska ha laddats ner 163 miljoner gånger, men det är först från och med i år som kurvan skenat av uppåt. 25 juni laddades spelet ner hisnande 1,5 miljoner gånger.

Ett datum som inföll bara fyra dagar efter Fall Guys hittills mycket lyckade free-to-play-release.

Sedan oktober finns Stumble Guys även på Steam, där 90 procent av 27 000 spelare ger det tummen upp. "This game took my wife and children hostage", lyder en recension. "Fall Guys from Wish", lyder en annan. Enligt Kitka spelas deras titel dagligen av 18 miljoner spelare.