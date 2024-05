Spel har en egen Hall of Fame som drivs av The Strong National Museum of Play, och varje år väljer de in några nya titlar som förtjänar att förevigas lite extra. I år har fem spel lagts till, och de går inte av för hackor.

Asteroids – Det klassiska rymdspelet där man som ett triangelformat skepp måste skjuta rymdstenar.

Myst – Ett av de mest omtyckta äventyrs- och pusselspelen i historien.

Resident Evil – Skräckspelet som är lika stilbildande som ostigt.

Simcity – Stadsbyggarnas stadsbyggare, signerad legendaren Will Wright.

Ultima – Starten på Richard Garriots omfattande och episka rollspelssaga i Britannia med omnejd.

Förra året var det Wii Sports, The Last of Us, Computer Space och Barbie Fashion Designer som lades till, och totalt finns nu 45 spel i denna Hall of Fame. Vill man se itställningen på riktigt kan man ta sig till The Strong Museum i New York.