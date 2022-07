Efter en läcka för några dagar sedan har Creative Assembly nu officiellt avtäckt DLC:t Champions of Chaos, som är det första "lord-paket" till Total War: Warhammer 3. Det ska inkludera fyra nya legendariska Chaos-lorder – som tjänar varsin Chaos-gud – med tillhörande fraktioner. Därtill inkluderar det även en ny kampanj.

Den första lorden att visas upp är Azazel, som leder The Ecstatic Legions å Slaanesh vägnar. Han beskrivs som gudens schweiziska armékniv tack vare hur mångsidig han är i strid. De resterande tre lorderna ska visas upp under de kommande veckorna, men vi vet redan nu att de kommer att leda fraktionerna Fecundites, Legion of the Gorequeen och Puppets of Misrule. Paketet lägger även till en rad nya trupper såväl som nya "marked"-varianter av existerande enheter.

Det ska släppas den 23 augusti tillsammans med betaversionen av Immortal Empires-läget. Mer info om DLC:t hittar ni här.