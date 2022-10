Med få undantag har Star Wars-spelen inte imponerat sådär jättemycket på senare år, kanske framför allt eftersom EA suttit på spelrättigheterna en längre tid. Nu är det dock Disney som bestämmer vem som får nyttja varumärket, och de tycks vara benägna att ge många olika kreatörer chansen att skapa något i ett universum långt, långt borta.

Enligt Insider-gaming uppger källor att Disney vill att ett nytt Star Wars-spel släpps var sjätte månad, alltså två om året. En hel hope Star Wars-spel från olika utvecklare har redan utannonserats, inklusive Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars: Eclipse från Quantic Dream och remaken av Knights of the Old Republic.

Flera andra projekt har även tillkännagivits, men inte visats upp eller fått namn. Dessa inkluderar bland andra Skydance Medias action-äventyrsspel, ett med öppen spelvärld från svenska Ubisoft Massive och ett FPS från Respawn. Respawn ska dessutom jobba på ett tredje Star Wars-spel, som ska vara i strategigenren.

Vad tror ni: Är Disneys satsning bra eller riskerar det att bli som med Warhammer, där mediokra spel släpps titt som sätt och försvagar varumärket?