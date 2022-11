Mobilspelet Deus Ex Go blir ospelbart 4 januari, även om du köpt det och har spelet nedladdat. Det delar ödet med free-to-play-spelen Arena Battle Champions, Hitman Sniper: The Shadows och Space Invaders: Hidden Heroes. Allesammans Square Enix Montreal-producerade titlar.

Ytterligare en spik i kistan för studion. Speljätten köpte i våras Crystal Dynamics, Eidos Montreal och Square Enix Montreal, och i oktober bytte Square Enix Montreal namn till Onoma. Det hann åtnjuta sin nya titel i mindre än en månad, för i november stängde Embracer ner Onoma.

Ambitionen var att hitta positioner för de 200 drabbade inom Embracer-paraplyet.