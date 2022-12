Varje dag fram till nyårsafton fyller Epic på våra digitala julstrumpor med ett nytt gratisspel varje dag. Japp, "same procedure as ever year, James". Minst 15 spel ska hinnas ge bort i år och man har redan hunnit med spel som Horizon Chase Turbo, Costume Quest 2 och Death Stranding.

Just nu är Severed Steel gratis via Epic Store. Ett fps med stil.

Varje dag klockan 17.00 prick får vi ett ett nytt gratisspel (och vad det blir är alltid en överraskning). Haken är då att de tidigare titlarna enbart är tillgängliga i 24 timmar.