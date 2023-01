Skunkape Games har utannonserat att Sam & Max: The Devil’s Playhouse får en remaster som kommer släppas under 2023. Till vilken plattform eller plattformar spelet släpps till är ännu oklart.

Sam & Max: The Devil’s Playhouse var ett epsiodbaserat spel som släpptes 2010 till PS3, PC, Mac och IPad. Skunkape Games har tidigare remastrat Sam & Max Save the World och Sam & Max: Beyond Time and Space. Så The Devil’s Playhouse blir tredje spelet om duon som får en remaster.