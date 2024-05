Helldivers 2 har gått varmt i stugorna sedan det släpptes, och inte bara på Playstation 5, för sällsynt nog valde ju Sony att även släppa det samtidigt på pc. Ett vinnande recept, ska det visa sig, för enligt branschanalytikern Mat Piscatella är spelet nu det 7:e mest inkomstbringande i Sonys historia. Drar man bort pc-försäljningen så hade det dock inte ens kvalat in på topp 20-listan.

Till Pcgamer har Piscatella även uppgett att mer än hälften av intäkterna har kommit från pc, men det ska tilläggas att det endast handlar om försäljningen av själva spelet, inte mikrotransaktioner. Han nämnde även för dem att de spel som har dragit in mer pengar åt Sony än Helldivers 2 är tre Marvel's Spider-Man-spel, två God of War-spel och Ghost of Tsushima.