Tango Gameworks, med Resident Evil-skaparen Shinji Mikami i spetsen, debuterade 2014 med The Evil Within. De fortsatte 2017 med The Evil Within 2, och 2022 släpptes inte The Evil Within 3. Det började visserligen sin bana som ett tredje spel i serien, men Ghostwire: Tokyo blev slutligen sin egen grej. I år var det dags för ännu ett spel, men inte ens nu bidde det ett tredje Evil Within.

Hi-Fi Rush slog ner som en taktfast glädjeexplosion, och vi törs lova att i alla fall detta inte började som ett The Evil Within 3. Men kanske döljer det i alla fall en ledtråd om en stundande trea?

Gamesradar noterar att alldeles i slutet av spelet så nås vi, via en skärm, av nyhetsnotisen "Sequel to popular survival horror franchise announced". Hi-Fi Rush är visserligen fyllt av påskägg så det är inte säkert att detta innebär The Evil Within 3 – eller också är det precis vad det gör. Vi får se.

Med tanke på Ghostwire i fjol och Hi-Fi Rush i år lär det dröja ett slag till studions nästa titel.