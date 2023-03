I kölvattnet av HBO-serien är det till slut dags för pc-spelare att få lira det faktiska spelet som serien baseras på. The Last of Us Part I släpptes i går, men tyvärr verkar Naughty Dog och Iron Galaxies inte ha lyckats helt med portningen.

I skrivande stund ligger det samlade Steam-omdömet på "Mestadels negativt", och folk klagar på allt från en inledande shader-kompilering som kan ta över en timme till krascher och dålig prestanda. Med det sagt säger sig vissa inte uppleva några problem alls, så alla tycks inte vara drabbade.

På Twitter har Naughty Dog svarat att de är medvetna om problemen och aktivt undersöker dem, och på sin webbplats nämner de bland annat en potentiell minnesläcka, att äldra grafikdrivrutiner kan leda till instabilitet och/eller grafiska problem, oförmåga att starta spelet trots att datorn lever upp till systemkraven och prestandaförsämringar när shaders laddar i bakgrunden.

Inget är sagt om när problemen kan tänkas fixas, men förhoppningsvis klämmer de fram en patch eller två inom kort.