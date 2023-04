Att PS Plus får tung utökning i april är ett faktum. Kena: Bridge of Spirits och närmast en Bethesda-special: Doom Eternal, Wolfenstein II: The New Colossus, The Evil Within, med mera.

Men smakar det så kostar det – tydligen. 15 maj kommer 31 titlar tacka för sig och försvinna från PS Plus. Sony nämnde ett par titlar närmast i förbifarten när de avslöjade nytillskotten, men kollar man via PS Plus in exakt vilka som försvinner är det alltså över 30 titlar. Hela listan undertill.

I Playstation Blog-inlägget menar Sony att detta är ett led i den "normala" content-rotationen.

Metro 2033 Redux, Kingdom Come Deliverance och Shenmue III är några av spelen, men kanske mest intressant är Playstation Studios-titeln Spider-Man. Det talar för att PS Plus, till skillnad från Game Pass dito, inte garanterat behåller förstapartstitlar. Det innebär i så fall att de både kommer senare och kan komma att lämna tjänsten efter en tid. Vi följer eventuell trend med nyfikenhet.

PS Plus-spelen som försvinner i maj