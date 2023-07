Tidigare i år utannonserade Paradox The Lamplighters League, vars fullständiga och alldeles för långa namn är The Lamplighters League and the Tower at the End of the World. Det utvecklas av Harebrained Schemes, som tidigare utvecklat en rad Shadowrun-spel såväl som Battletech.

Nu har en ny trailer lagts upp, och den meddelar att spelet släpps den 3 oktober på pc, Xbox Series X/S och Game Pass. Spelet får dessutom en Deluxe-utgåva som bland annat inkluderar en extra spelbar karaktär vid namn Nocturne, som tidigare varit strandsatt i en annan dimension.

De är även noga med att påpeka att spelet inte har "enheter", utan "karaktärer", där varje har sin egen bakgrundshistoria och unika förmågor man kan dra nytta av. Rent spelmekaniskt påminner det om Xcom, men även Mutant Year Zero, eftersom man innan striden drar igång på allvar kan smyga runt för att positionera sin karaktärer och tyst eliminera enstaka fiender.