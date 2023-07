I höst ska vi bege oss till Mournstead och The Lords of the Fallen, som är uppföljaren till det souls-liknande spelet med samma namn. Xbox och utvecklaren Hexworks har roligt nog delat med sig av en 18 minuter lång gameplay-genomgång som förklarar en del av de olika koncepten i spelet.

Den börjar med en bosstrid där spelaren snart blir besegrad, men det är inte slutet på rundan. När man dör första gången tas man nämligen till den andra av spelets två parallella världar, vilket innebär att man får en andra chans – lite som i Sekiro.

Vill man återvända från "de dödas värld" måste man hitta en "vestige", som är spelets motsvarighet till souls-spelens bonfires. Det kan dock vara värt att dröja kvar i dödsvärlden, trots att det är snäppet mer riskabelt att äventyra där. De båda världarna har nämligen olika öppna vägar att ta, hemligheter och fiender. Är man i de levandes värld kan man även använda sin lykta för att titta in i den andra världen för att se om det finns något spännande där.

Vidare stödjer spelet co-op, och en vän eller slumpmässig främling kan ansluta sig till ens äventyr vid en vestige. Därefter hänger följeslagaren med så länge de båda vill – inga begränsningar likt de som finns i Elden Ring.

Lords of the Fallen släpps den 13 oktober på pc, Xbox Series X/S och Playstation 5.