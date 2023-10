Call of the Sea är ett riktigt, riktigt mysig pusselspel från 2020 som fick ett väldigt varmt mottagande såväl som en hedrande 4:a i @NuZ medlemsrecension. Utvecklingen var det Out of the Blue Games som stod för, och i deras nästa spel fortsätter pusslandet, fast i en helt annan miljö.

Spelet heter American Arcadia, och det är även namnet på en reality-serie i spelets värld, där invånarna i en hel stad inte vet om att deras liv livesänds dygnet runt. Kruxet för dem är att karaktärer som inte är tillräckligt populära bland tittarna elimineras – bokstavligt talat. Trevor Hills är på väg att gå detta öde till mötes, men lyckligtvis bestämmer sig en av personerna som jobbar med showen, Angela Solano, att hjälpa honom fly.

Som spelare får man styra Trevor i 2.5D för att lösa pussel och navigera i plattformsmiljöer, medan Angela styrs ur förstapersonsvy och främst ägnar sig åt hackande och smygande för att hjälpa Trevor. En demo av spelet är nu tillgänglig på Steam fram till den 16 oktober. Det färdiga spelet släpps på pc den 15 november. De har tidigare nämnt konsolsläpp, men nu verkar det bara vara pc som gäller – åtminstone inledningsvis.