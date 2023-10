I dag släpps Lords of the Fallen på Playstation 5, pc och Xbox Series X/S. Enligt en tweet från spelets officiella konto verkar det dock som att just Xbox-versionerna inte riktigt håller samma nivå som de andra två.

De skriver att de vill ta tillfället i akt att tacka alla innehållsskapare som har jobbat med dem för att möjliggöra snabba släpp av patchar, uppdateringar och prestandaförbättringar inför dagens släpp, och att pc- och Playstation-spelare därför kommer att kunna njuta av spelet som tänkt. Xbox-versionen håller dock fortfarande på att uppdateras för att komma till samma nivå som de andra två, och en patch ska släppas under de kommande dagarna.

Ska man lira spelet på Xbox låter det med andra ord som att man kanske ska vänta lite. Exakt vilka problem det rör sig om berättar det inte, men det har bland annat pratats om texturer som inte laddas.