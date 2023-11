Om ett par veckor var det tänkt att vi skulle kunna sparka och skjuta oss genom världen Stygia i VR-versionen av Bulletstorm – People Can Flys röjiga FPS från 2011. Men något släpp den 14 december blir det inte, för spelet har försenats.

På Twitter/X skriver de att People Can Fly (utgivare) och Incuvo (utvecklare) har fattat det svåra beslutet att skjuta upp släppet till den 18 januari. Syftet är, som vanligt, att säkerställa att upplevelsen är så bra som möjligt så att fansen får vad de vill ha.

I Bulletstorm lirar man som Grayson Hunt, som har en diger arsenal av vapen och redskap för att oskadliggöra de muterade invånarna på Stygia. Utöver bitiga vapen blev det även omtyckt eftersom en välriktad spark kan få fiender att flyga iväg och spetsas på armeringsjärn och andra välplacerade faror, lite som i Dark Messiah of Might and Magic.