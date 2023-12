Under The Game Awards så avslöjades det som vanligt massa nya spelprojekt och ett av dem var ett spel baserat på Marvels halv-vampyr Blade. Marvel's Blade utvecklas av franska Arkane Lyon och som alla vid det här laget nog vet så ligger de under det Xbox-ägda spelbolaget Bethesda. Det ställer ju frågan om spelet är Xbox-exklusivt, men i utannonseringen stod det inget huruvida spelet exklusivitet. VG247 försökte sig på att fråga om det men Bethesda väljer att inte kommentera.

Varför Bethesda tiger är oklart, men det kan bero på flera faktorer. Spelet är i tidig utveckling så det kan vara så enkelt att de inte vet än, eller att det inte är bestämt exakt vilka format spelet kommer på. Alternativt att Microsoft har sagt åt dem att inte kommentera något förrän de själva går ut med saker och ting.