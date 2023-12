Elden Ring-expansionen Shadow of the Erdtree har ännu inget releasedatum, och nyligen sa spelets producent att "den dröjer ännu ett litet tag". Men läckta bilder från en hårdvarukedja ger antydningar om att den kan släppas redan i februari.

Företaget Datablitz ska ett kort tag ha haft bildmaterial uppe på siten, uppger denna figur på Reddit. Det visade en Elden Ring-dekorerad handkontroll från Thrustmaster vid sidan av en Shadow of the Erdtree-bild. På en annan bild stod texten "Aviability February 2024", följt av "Sync with new Shadow of the Erdtree expansion" och "Release – Elden Ring anniversary". Bilderna togs snabbt ner, men folk som hann skärmdumpa dem har laddat upp dem på bildtjänster, där de försvunnit för att sedan laddas upp på andra ställen. Länkar finns på Reddit-sidan ovan.

Det enda som visats från Elden Ring-expanionen.

Bilderna behöver förstås inte betyda att expansionen kommer nu i februari, så uppgiften ska ses som ett rykte tills något mer konkret dyker upp. Det ryktades att expansionen skulle visas på Game Awards nyligen, men så skedde inte.

Elden Ring fyller för övrigt två år den 25 februari nästa år.