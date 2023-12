Svenskutvecklade The Finals har verkligen gått hem i stugorna, men som vanligt tvekar en minoritet inte att förstöra spelet för andra genom att fuska. Fuskandet har varit mer påtagligt under den gångna veckan, och på spelets officiella Discord förklarar Embark att de under de senaste dagarna har drabbats av ett tekniskt problem som har hindrat dem från att stänga av fuskare på ett effektivt sätt.

En lösning på denna bugg ska dock vara nära och de har redan börjat varva upp fuskbekämpningen igen. Men något de inte planerar att göra är att implementera regionslås för att tvinga spelare att endast spela på servrar i sitt närområde, eftersom de menar att det ändå finns fuskare från varje region.