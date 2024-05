Spelsommaren är nästan här med sommar, sol och – förstås! – spel. Den här helgen svalkar vi oss med kalla lik, Diablo-grottor och karga Hellblade 2. Det senare är veckans stora release och betygen har mestadels blivit fina. Ett annat spel som släppts (faktiskt idag) är Paper Mario: The Thousand-Year Door, en remake av en älskad Gamecube-klassiker.

Det låter som om det kan bli en fin #spelhelg, den här helgen också.

Mike Stranéus

Det vankas mer Sea of Stars varvat med Diab-loot IV.

Fredrik Eriksson

*viskar* En sambo sägs fylla år. Kanhända ligger ett Paper Mario: The Thousand-Year Door i presenthögen. Potentiellt spelar vi det tillsammans, precis som för femton år sedan.

Johan Olander

Varmt krig i Warno och kalla lik i V Rising.

Daniel Sjöholm

Såg i forumet att FZ:ren @theBoosing har startat en V Rising-server och bjuder in FZ:re. Det lockas med låg latens, vänlig community och hjälp att ta ner bossar om man vill. Vem kan motstå det? Inte jag!

Mikael Berg

Efter att ha blivit klar med Hellblade 2 återgår jag till säkra kort i form av mina pågående kampanjer i Baldur's Gate 3 och Elden Ring!

Tomas Helenius

När Heatblur släpper nytt DCS-plan, då testar man det! Så jag ska spaka F-4 Phantom.

Jonny Myrén

Fullt upp, men några uppdrag i Steamworld Heist blir det nog.

Joakim Kilman

Mer Animal Well eller Lorelei and the Laser Eyes, om det hinns.

Robin Andersson

Jag behöver kunna ta mindre pauser från Elden Ring. Vad passar då bättre än ett soulslike med ett gulligare tema? Därför kommer jag att samla på mig lättåtkomliga mikroplaster och göra Kril till den starkaste och farligaste krabban i korallrevet i Another Crab's Treasure.

Johan Lorentzon

Jag kommer nog fortsätta med Hellblade 2 och även besöka ett nygammalt Mario-spel.