Embracer har släppt sin senaste kvartalsrapport, och för ett par titlar är det dyster läsning. De skriver att Alone in the Dark och Outcast: A New Beginning båda fick ett positivt mottagande från användare, men blandat från kritiker och därtill sålde sämre än väntat.

Tomb Raider I-III Remastered och Deep Rock Galactic Survivor fick dock positiva mottaganden och sålde bättre än väntat. Star Wars: Battlefront Classic Collection fick i sin tur ett negativt mottagande, men presterade enligt planerna, medan South Park: Snow Day! fick ett blandat mottagande och levererade som väntat.