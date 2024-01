Om man med värme tänker tillbaka på ens äventyr i Britannia och andra rollspelsvärldar från 90-talet, kan Skald: Against the Black Priory vara ett spel värt att hålla ögonen på. Det utvecklas av norska High North Studios, och efter en framgångsrik Kickstarter-kampanj under 2019 är det nu äntligen på väg att släppas.

Det är det andra kvartalet på pc och Mac som gäller, och innan dess kan man testa en uppdaterad version av spelets demo. Det vankas turordningsbaserade strider med en grupp som man rekryterer själv och där varje karaktär har egna färdigheter, personligheter och agendor.

I grunden är det old school, men High North har även valt att lägga till moderna bekvämligheter, såsom ett lätthanterligt lagersystem och en uppdragslogg som håller koll på vad som händer under äventyret.