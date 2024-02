Japp, vi ska få ytterligare ett spel i multiplayer-serien Tribes, och precis som tidigare vankas det snabb arena-action där man kan glida och flyga fram genom kartorna. Tribes 3: Rivals kommer först att släppas i early access, och tack vare trailern ovan vet vi att det ska ske "snart".

En serie speltest har anordnats tidigare, och Steam Next Fest-veckan kan alla som vill hoppa in i några matcher och spela via demon som tillgängliggjorts. Huvudattraktionen är som alltid Capture the Flag, som kan liras med antingen sju eller tolv personer i laget, men är man mer lagd åt deatmatch-hållet kan man även köra Arena.