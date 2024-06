Förra månaden fick vi bekräftat att Amazon tillsammans med Crystal Dynamics ska skapa en tv-serie baserad på Tomb Raider, men det är inte den enda Tomb Raider-serien som är på gång. Netflix har även en animerad variant med premiär i år, och nu har vi fått en ny trailer såväl som ett datum för den.

Den heter Tomb Raider: The Legend of Lara Croft och äger rum efter den moderna trilogin (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider och Shadow of the Tomb Raider), men ska även sammankoppla dessa spel med originalen på Playstation.

Laras röst är det Hayley Atwell (Peggy Carter i Marvel-filmerna) som står för, medan Powerhouse Animation Studios (Masters of the Universe, Castlevania: Nocturne) tar hand om animeringen. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft har premiär den 10 oktober.