Ori and the Blind Forest är spelet som satte Moon Studios på kartan, och det följdes upp av minst lika härliga Ori and the Will of the Wisps. Nu jobbar Moon Studios på något helt nytt, nämligen actionrollspelet No Rest for the Wicked, men saker och ting hade kunnat ha sett annorlunda ut.

På Twitter/X skriver grundaren Thomas Mahler att om Blind Forest hade floppat, hade de tvingats lägga ner studion. Men så blev det ju inte, och vidare skriver han att de båda spelen tillsammans nu har sålts i runt tio miljoner exemplar, vilket enligt honom: "förmodligen gör det till en av de mest framgångsrika Metroidvania-serierna någonsin".

Mycket välförtjänt, och nu håller vi tummarna för att No Rest of the Wicked blir lika bra som det ser ut. Det släpps i early access på Steam den 18 april, och ska i sitt färdiga skick även komma till konsol.