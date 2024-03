Efter en tid i beta har nu äntligen 9.00-uppdateringen till Playstation 5 släppt. Detta innebär några små och stora förändringar i systemets mjukvara. Enligt det officiella uppdaterings-dokumentet går det nu (äntligen?) att ändra ljusstyrkan på din Playstation 5. Det har även gjorts förändringar i handkontrollen där ljudblockeringen i micken och högtalarljudet förbättrats. För de som använder Share Screen har det nu också lagt till möjligheten att lägga in pilar, emojis och andra skojigheter.

Här nedan är en lista på de viktigaste ändringarna som gjorts.

We've updated the device software of the DualSense and DualSense Edge wireless controllers to improve their sound features.

The controller speakers can now produce higher volume sound, allowing you to hear in-game sounds and voice chat audio more clearly.

The mic input quality on these controllers has been improved with a new AI machine-learning model. Background noise from button presses and game audio are suppressed, resulting in a better voice chat experience.

You can now adjust the brightness of your PS5's power indicator.

We've added new features in Parties and Share Screen.

We've updated the device software of the DualSense and DualSense Edge wireless controllers, PlayStation VR2 headset, PlayStation VR2 Sense controllers, and Access controller to improve stability.

We've improved system software performance and stability.