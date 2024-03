Into the Dead är en spelserie som hittills levererat FPS-action på mobiler och i VR, men nästa spel i serien bygger på ett annat koncept. Det vankas fortfarande en dyster värld full av zombier, men denna gång blir det smygande ur ett sidoskrollande perspektiv. Vid första anblick skulle det kunna liknas vid spel som This War of Mine eller Deadlight.

Titeln är Into the Dead: Our Darkest Days och det utspelar sig i 80-talets Texas, där man ska samla en grupp överlevare och se till att de inte blir icke-överlevare. För det måste man etablera uppgraderingsbara skydd där de kan vistas, men zombiehorderna kommer att tvinga en att flytta med jämna mellanrum.

Man måste även ge sig ut i den zombiefyllda staden för att hitta förnödenheter och träffa andra överlevare, varav vissa kan rekryteras eller "övertalas" att lämna över sina prylar. Man kommer även att ställas inför tuffa val.

Into the Dead: Our Darkest Days ska släppas i early access på pc under 2025, men en demo ska komma i oktober 2024.