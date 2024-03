I går var det exakt 30 år sedan The Elder Scrolls: Arena slog upp portarna till sin vidsträckta värld och markerade starten för en av de mest omtyckta spelserierna någonsin. Nu var det dock ett tag sedan vi fick ett nytt spel i serien, eftersom The Elder Scrolls V: Skyrim släpptes under 2011.

The Elder Scrolls VI utannonserades visserligen för sex år sedan, men sedan dess har det varit tyst. Förra året bekräftade Pete Hines från Bethesda att utvecklingen kommit igång, och i ett inlägg på Twitter/X säger de nu att de spelar tidiga versioner av spelet internt.

Sist men inte minst, ja, vi håller på att utveckla nästa kapitel – The Elder Scrolls VI. Även nu, när vi återvänder till Tamriel och spelar tidiga versioner, fylls vi med samma glädje, spänning och löfte om äventyr.

Det kan dock dröja ett tag innan vi vanliga dödliga får se något från spelet, eftersom Bethesda sagt att de kan komma att vänta till sex månader innan lanseringen innan de börjar släppa på detaljer om det.