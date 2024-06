Screen Gems och Playstation Productions håller som bekant på med en filmadaption av Supermassive Games skräckis Until Dawn. Filmen har gått igenom casting-fasen och nu fått sina skådespelare.

Regi kommer David F. Sandberg (Shazam!) stå för och i filmen kommer vi få se Ella Rubin (The Girl From Plainville), Michael Cimino (Annabelle Come Home), Ji-young Yoo (The Expats) och Odessa A’zion från Sitting in Bars with Cake.

Dessvärre ingen Peter Stormare…

Until Dawn släpptes till Playstation 4 2015 och var mer av en interaktiv film än ett spel där valen och händelserna spelade roll. Spelet mottogs dock bra av kritik från spelare och press vilket har utmynnat i en filmadaptionen, men även en kommande remaster. Remastern av spelet ska släppas någon gång under hösten till PS5 och PC. Filmen däremot har ännu inget releasedatum, men vi lär få veta mer om detta under året gissningsvis.