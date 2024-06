I höst släpps Dragon Age nummer fyra, med (nya) undertiteln The Veilguard. Om du inte är inne i loopen och undrar varför Dragon Age: Origins är så in i helsike älskat eller varför The Hinterlands i Dragon Age: Inquisition är så ökänt kan du för en billig peng ta reda på detta och mer därtill.

Fram till torsdag har samtliga delar i trilogin en 90-procentig rea på Steam. Det innebär att du kan köpa Dragon Age: Origins, tvåan och Inquisition (samtliga med allt dlc inbakat) för omkring 115 kronor. Styckvis kostar de två första i trilogin strax över 30 spänn medan Inquisition går på knappa 50-lappen. Jo tack, det är Billigt™. Det blir väldigt mycket rollspel du får för pengarna.

Och då undertecknad lovat att spela igenom serien i sommar jublas det extra mycket.