När Blizzcon är inställt får det bli ett annat "con" för Blizzard. Nämligen Blizzcon. Japp, det vankas comeback för Blizzard i Köln i augusti och med sig har de förstås sina två stora releaser i höst.

World of Warcraft: The War Within släpps mer eller mindre samtidigt som den tyska jättemässan: 22 augusti, medan första Diablo IV-expansionen Vessel of Hatred når oss i 8 oktober. Även Diablo Immortal dyker upp, liksom Overwatch 2 som delar bås (och samarbete) med Porsche (!).

De andra tre spelen hittas i Xbox rekordstora bås. Johanna Faries, Blizzard-chef sedan februari berättar i pressutskick att hon tycker det är "underbart" att samla både Blizzard och spelare. Mässan startar 21 augusti, men i praktiken kickar allt igång med Opening Night Live dagen innan.