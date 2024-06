En spännande trailer har dykt upp för ett spel vid namn Alkahest, och även om den nog ska ses som en fingervisning om vad utvecklarna vill uppnå snarare än faktiskt gameplay, ser det riktigt lovande ut.

Inspirationskällorna är Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored och Kingdom Come: Deliverance, och utvecklaren Push On lovar att undvika "en uppsvälld karta och tråkiga utfyllnadsuppdrag", uan ska istället satsa på halvöppna zoner med massor av hemligheter.

Precis som i Dark Messiah läggs stor vikt vid fysik och att interagera med omgivningen, och välplacerade sparkar kan till exempel skicka fiender ut över stup eller in i eldar. Det finns ingen magi, utan istället ska vi få använda alkemi till att skapa diverse hopkok som sedan kan kastas, appliceras på vapen, planteras på en intet ont anande karaktär eller drickas.

Än så länge vet vi bara att det är under utveckling till pc.